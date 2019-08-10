Путин рассказал о примере, который байкеры подают молодым людям

Российский лидер назвал замечательной традицию мотоциклистов, начатую 10 лет назад.

Президент России Владимир Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием традиции проведения байк-шоу в Крыму. Глава государства обратился к мотоциклистам со сцены.

— Здравствуйте, друзья! Привет! Очень рад вас всех видеть! И очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто сердцем и душой относится к нашей родине, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что ему приятно, что "такие мужественные, крутые ребята" подают пример подрастающему поколению и демонстрируют, "как нужно относиться к России".

— У вас замечательная, замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной героической историей, — отметил президент.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов поблагодарил главу государства за поддержку и презентовал Путину фильм "Русский реактор", снятый во время одного из предыдущих байк-шоу.