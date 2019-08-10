На Ямале врача уволили после ролика с плохими дорогами возле больницы

По словам медика, в больнице он выполняет обязанности фельдшера, терапевта, регистратора и заведующего.

Врача Александра Тяпкина уволили из больницы в селе Газ-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как он опубликовал видеоролик об ужасном состоянии дорог возле больницы. Об этом сам медик рассказал Лайфу.

— Видео попало на заметку в местную администрацию, и они дали приказ главному врачу уволить меня. Они нашли в моём спортивном блоге фотографию, где я в прикол нюхаю BCAA (группа протеиногенных аминокислот. — Прим. Лайфа). Я делал это фото с целью показать людям, как можно принимать BCAA, я же спортсмен, — рассказал Александр Лайфу.

Увольнение врача аргументировали тем, что он нарушил этический кодекс. Но сам медик считает, что всему виной видео, ведь увольнение последовало на следующий день после публикации ролика с размытой дорогой. А вот фотографии были сделаны ещё дней за десять до этого.

Александр работает в больнице с 2016 года. Он отметил, что выполняет обязанности фельдшера, терапевта, регистратора и заведующего. Сейчас врача попросили доработать две недели. По словам медика, если он уйдёт, то больница закроется.