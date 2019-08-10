В Раде объяснили, почему Зеленский пока "неполноценный" президент

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь" политолог-международник Олег Волошин считает, что президентство Владимира Зеленского фактически будет "неполноценным" до того момента, пока он не встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом политик заявил в эфире телеканала "112 Украина".

— Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное, — отметил он.

Волошин подчеркнул, что Трамп является "самым большим начальником" и сам факт встречи Зеленского с ним является "стилизацией власти".

Ранее Лайф писал, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, состоится ближе к концу сентября. При этом политики могут посвятить разговор военной и экономической поддержке Украины и согласованию позиций по ряду вопросов.