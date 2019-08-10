В Нидерландах рухнула крыша футбольного стадиона

Стадион АФАС был построен в 2006 году. Три года назад его крышу оборудовали солнечными панелями.

На стадионе голландского футбольного клуба "АЗ Алкмар" обрушилась крыша. Фото сооружения после инцидента опубликовал в своём твиттере журналист Брайан Вийкер.

Dak AZ-stadion dus ingestort. Schokkend. Gelukkig was er geen wedstrijd. pic.twitter.com/JkhCeArjr4 — Brian Wijker (@BrianWijker) August 10, 2019

Отмечается, что упавшая крыша разрушила часть трибун. В результате обвала никто не пострадал. О причинах произошедшего пока не сообщается.

В воскресенье, 11 августа, "АЗ Алкмар" сыграет выездной матч чемпионата Нидерландов против "Валвейка", а 15 августа клуб должен был принимать на своём стадионе украинский "Мариуполь" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Вполне вероятно, что этот матч будет перенесён.

Стадион АФАС был построен в 2006 году. Три года назад его крышу оборудовали солнечными панелями.