Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22

430

Фото © "Твиттер"/Ahmad

"Лекима" уже коснулся Тайваня и Японии и перешёл в КНР. Без вести пропавшими числятся десять человек.

Число погибших в КНР от супертайфуна "Лекима" достигло 22. Ещё десять человек числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

Тропический циклон осложнился сильными дождями в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Они в свою очередь привели к обвалам с гор, которые заблокировали реку и отрезали местных жителей от цивилизации. Более 100 человек оказались в кольце паводка.

На данный момент спасательные службы ведут поисковые работы.

Ранее Лайф писал, что из-за супертайфуна в Китае эвакуировали более миллиона человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×