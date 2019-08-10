Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22

"Лекима" уже коснулся Тайваня и Японии и перешёл в КНР. Без вести пропавшими числятся десять человек.

Число погибших в КНР от супертайфуна "Лекима" достигло 22. Ещё десять человек числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

Тропический циклон осложнился сильными дождями в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Они в свою очередь привели к обвалам с гор, которые заблокировали реку и отрезали местных жителей от цивилизации. Более 100 человек оказались в кольце паводка.

На данный момент спасательные службы ведут поисковые работы.

Ранее Лайф писал, что из-за супертайфуна в Китае эвакуировали более миллиона человек.