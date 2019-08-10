Эксперт объяснил происхождение популярных фамилий: Ивановы — жертвы моды

По одной из легенд, фамилия Смирнов произошла от армейской команды "смирно". Однако подтверждений тому нет.

История самых популярных в современной России фамилий берёт своё начало ещё с давних пор. Так, Кузнецовы являлись одними из самых загадочных людей, Смирновы — послушные дети, а Ивановы были жертвами церковной моды. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на историка, руководителя информационно-исследовательского центра "История фамилии" Владимира Максимова.

По информации антропонимиста (антропонимика изучает имена людей), популярность фамилии Иванов обусловлена тем фактом, что в девятнадцатом веке после принятия церковных реформ каждые три дня крестили мальчика с именем Иван.

А вот другая распространённая фамилия появилась ещё раньше, считает специалист. По его мнению, Поповичи — то есть дети попа — появились в пятнадцатом столетии, когда образовались многие другие славянские фамилии. Поскольку священники являются самым стабильным общественным институтом, Поповичей стало довольно много.

Кузнецов, как это ни странно, происходит от слова "кузнец". Действительно, эту фамилию, как правило, давали людям, чья деятельность была напрямую связана с кузнечным производством и ручной ковкой. Но, несмотря на простоту своего происхождения, Кузнецовы являются обладателями самой загадочной русской фамилии.

— Это не только в европейской, но и в азиатской культуре самая загадочная профессия. Он с чёртом знается, потому что с огнём имеет дело, в сказках он всегда необычный персонаж, — отметил эксперт.

Фамилия Смирнов была популярна в Приволжье и во Владимиро-Суздальской Руси. Имя Смирной давали в качестве пожелания, чтобы ребёнок был спокойным и послушным. По другой легенде, фамилия Смирнов произошла от армейской команды "смирно", однако эксперт отметил, что тому подтверждений нет.

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