Эксперт объяснил значительную разницу в подсчёте участников митинга

Согласно данным Министерства внутренних дел, согласованный митинг посетили 20 тысяч человек, при этом у "Белого счётчика" цифры всё время растут.

Данные объединения "Белый счётчик", насчитавшей от 50 до 60 тысяч человек на согласованном митинге в Москве 10 августа, вызваны тем, что учитывались люди, пришедшие на "бесплатный концерт". По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, именно по этой причине так разительно отличаются данные "Белого счётчика" и официальные от МВД.

— Я бы не называл это акцией протеста, я бы сказал, что это такой публичный концерт, организованный в выходной день в Москве. И вполне понятно, почему достаточное количество пассионарной молодёжи захотело на халяву прийти на концерт заявленных популярных артистов. И вот почему достаточно сильно прыгают цифры (данные "Белого счётчика" — Прим. Лайфа), потому что многие, придя и не получив обещанного шоу в виде концерта популярных исполнителей, просто покидали это сомнительное мероприятие, — отметил эксперт в беседе с Лайфом.

По его словам, реальных протестующих или неравнодушных горожан было не так много, а в больше массе — это "просто тусовщики", поэтому подобные мероприятия, отмечает Мартынов, "всё меньше про политику".

Он назвал оксюмороном ситуацию, когда на мероприятии против "фальсификации" на городских выборах фальсифицируют данные о числе участников.

Напомним, что в ходе согласованного митинга нарушений общественного порядка выявлено не было. Согласно данным МВД, акцию посетили около 20 тысяч человек.