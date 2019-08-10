Украинский политик опубликовал письма крымчан о жизни в регионе

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев в своём фейсбуке поделился письмами крымчан, которые рассказали об изменениях на полуострове после воссоединения с Россией.

Авторы писем отметили, что улучшились дороги, появилась разметка и видеофиксация. А также на улицах стало безопаснее, жители перестали курить и выпивать в общественных местах.

— Меньшая криминогенная обстановка. В Симферополе водители безбоязненно оставляют видеорегистраторы в авто. В Киеве это невозможно — постоянно автокражи, — рассказал один из жителей полуострова.

Ещё один плюс — активно развивается туризм, что способствует развитию бизнеса. Также некоторые из жителей полуострова рассказали о насыщенной туристической программе и большом потоке отдыхающих.

— Открыл новый аттракцион. Уже четвёртый. Тогда, в 2012-м, открываться было сложнее, только разве что ваше министерство помогало. Сейчас это легче. Туристов в июле было много, — подтвердил в одном из писем местный житель.

Жители отметили, что заметно увеличились зарплаты и пенсии. И уровень медицины повысился. Однако некоторые пожаловались и на цены.

— Цены московские. Люди все, как собаки, грызутся. Многие Украину вспоминают. Все смотрят украинские каналы и вашу политику обсуждают, — поступила жалоба.