Савченко уехала в Латвию и искупалась в море прямо в платье

Бывший депутат Рады Надежда Савченко опубликовала в "Фейсбуке" фото и видео с отдыха в Латвии.

На снимках экс-депутат позирует на побережье в изумрудном платье.

— Балтийское море летом напоминает Чёрное море зимой. Холодная вода наполняет силой! — подписала серию снимков Савченко.

Кроме того, в сторис экс-политик опубликовала видео купания в том самом платье. Видео по истечении определённого времени стало недоступно для загрузки, однако его успели выложить в YouTube.

Ранее сообщалось, что Савченко сожгла свои агитационные материалы после провала на выборах в Раду.