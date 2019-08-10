Названы самые богатые семьи мира

Всего в рейтинг попало 25 семей с общим состоянием, равным примерно 1,4 триллиона долларов.

Семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart, как и год назад, оказалась самой богатой в мире. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние Уолтонов достигло 190,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 39 миллиардов. По данным экспертов, ежеминутный рост их богатства составил 70 тысяч долларов.

Второе место заняла семья Марс — наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. За год они заработали 37 миллиардов долларов, доведя общий капитал до 126,5 миллиарда. На третьей строчке расположились братья Чарльз и Дэвид Кох — сыновья основателя компании Koch Industries Фреда Коха. Их состояние выросло до 125 миллиардов долларов.

Также в числе лидеров оказались члены правящей династии Саудовской Аравии Аль-Сауд, активы которых оцениваются в 100 миллиардов долларов, и владельцы дома Chanel братья Ален и Жерар Вертхаймер с состоянием в 57,6 миллиарда долларов.

Всего в рейтинг самых богатых попало 25 семей, общее состояние которых составляет 1,4 триллиона долларов. Российских представителей в списке не оказалось.