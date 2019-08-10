Американский военнослужащий погиб в Ираке во время военной операции

Военнослужащий Соединённых Штатов погиб во время проведения военной операции на северо-западе страны. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В заявлении Центрального командования Вооружённых сил США говорится, что американец погиб в субботу, 10 августа, в северной провинции Ниневия в Ираке. Согласно предварительной информации, военнослужащий консультировал и сопровождал силы безопасности Ирака в отношении планируемой операции. Иракские силы недавно начали новые операции на севере страны, чтобы отсеять остатки группировки Исламского государства (ИГИЛ)*.

— Один военнослужащий США погиб сегодня во время миссии иракских сил безопасности в провинции Найнава, Ирак, в тот момент, когда консультировал и сопровождал иракские силы безопасности во время запланированной операции, — говорится в заявлении возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Он добавил, что имя военнослужащего не будет разглашаться до тех пор, пока информация о погибшем не будет передана его ближайшим родственникам.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.