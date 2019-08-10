В США водитель нашёл гениально простой способ вырваться из пробки

Мужчина попросил других водителей пропустить его при помощи таблички с надписью. И точно таким же способом их поблагодарил.

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"> broh driving in la is such a trip i’m still laughing pic.twitter.com/UulhKb8LOB — allison klemes (@allisonklemes) — allison klemes (@allisonklemes) 6 августа 2019 г.

В Лос-Анджелесе, где дороги часто загружены, мужчина нашёл оригинальный способ попросить уступить ему дорогу. Он вытащил из окна табличку с надписью: "Пожалуйста, пропустите меня". И точно таким же методом, табличкой с надписью "Спасибо", поблагодарил водителя, который его пропустил. Видео в своём твиттере разместила женщина, которая как раз следовала за ним в пробке.

Ранее Лайф писал, что в России появится сервис о дорожных пробках с искусственным интеллектом.