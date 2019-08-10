Макгрегор причислил себя к миллиардерам

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор публично назвал себя миллиардером. Соответствующее заявление он сделал в своём инстаграме.

— Я дрался для миллиардеров, а теперь стал одним из них, — написал спортсмен.

По данным Forbes, спортсмен занимает 65-е место среди самых высокооплачиваемых знаменитостей. Его доход за 2018 год оценивается в 47 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду купил виллу в Испании по соседству с Макгрегором за 1,45 миллиона евро.