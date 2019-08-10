В "Оппозиционной платформе" планируют добиться смены руководства "Нафтогаза"

По мнению главы партии, действующих руководителей госкомпании интересует лишь "вопрос увеличения зарплат и премий самим себе, а на людей им наплевать".

Лидер партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко пообещал, что он и его однопартийцы будут бороться за свержение действующего руководства "Нафтогаза Украины". Соответствующее заявление распространила пресс-служба партии.

При этом Бойко отметил тот факт, что подготовка к отопительному сезону уже должна идти полным ходом и закачка газа в хранилища уже должна подходить к завершению, однако этого не наблюдается. В этой связи он напомнил, что до начала сезона осталось совсем немного.

— То, что происходит в "Нафтогазе", — это не государственная политика, а политика манипулятора. Это также политика МВФ и набсовета компании, состоящего из иностранцев, — отметил глава партии.

При этом он подчеркнул, что его однопартийцы не питают иллюзий в отношении действующих глав госкомпании, которых якобы интересует "только вопрос увеличения зарплат и премий самим себе, а на людей им, откровенно говоря, наплевать".

— Для нас это недопустимо, и мы будем добиваться первоочередной смены руководства компании "Нафтогаз", которое принесло много бед для страны, — подчеркнул Бойко.

Ранее сообщалось, что правительство Незалежной обязало "Нафтогаз" снизить цены в августе.