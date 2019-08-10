В Москве в результате столкновения с эвакуатором загорелась Tesla — видео

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Авария на МКАД и пожар Car exident and fire on ring road around Moscow (MKAD) 10 августа, 21:00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны #авария #авариянамкад #пожар #пожарнамкад #горитмашина #горитмашинанамкад #мкад #мосрентген #fire #carexident #caronfire #mkad #moscow #moscowmkad
Три человека пострадали при столкновении Tesla и эвакуатора на 40-м километре МКАД. Об этом журналистам РИА "Новости" рассказали в пресс-службе московской Госавтоинспекции.
— На 40-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись Tesla и эвакуатор... После столкновения она загорелась, — отметили в ГИБДД.
По предварительным данным, трое пострадавших являются пассажирами Tesla.
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