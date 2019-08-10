В Москве в результате столкновения с эвакуатором загорелась Tesla — видео

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Три человека пострадали при столкновении Tesla и эвакуатора на 40-м километре МКАД. Об этом журналистам РИА "Новости" рассказали в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

На 40-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись Tesla и эвакуатор... После столкновения она загорелась, — отметили в ГИБДД.

По предварительным данным, трое пострадавших являются пассажирами Tesla.

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