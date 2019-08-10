Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов к себе в Голливуд

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини прокомментировал акцию актёра Ричарда Гира и предложил приютить мигрантов, сообщает агентство Bloomberg.

При этом политик отказался пропустить дрейфующее судно с мигрантами на территорию своей страны вопреки просьбам Гира.

— Раз уж щедрый миллионер озвучил свои требования касательно судеб мигрантов Open Arms (неправительственной организации. — Прим. Лайфа), мы готовы его отблагодарить — он может забрать всех [их] на своём частном самолёте в Голливуд и разместить на своих виллах, — заявил Сальвини.

Ранее Лайф сообщал, что Гир лично доставил продукты на судно каталонской неправительственной организации Open Arms с более чем 120 мигрантами на борту. Корабль больше недели дрейфует в Средиземном море, поскольку ни одно государство не соглашается его принять.