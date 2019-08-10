В ДТП на федеральной трассе "Кавказ" в Минводах погибло два человека

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Фото © Instagram/26gibddminvody

В результате ДТП с участием двух легковушек на федеральной трассе "Кавказ" в Минеральных Водах погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 19:35 по московскому времени 10 августа. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником "Форд".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B0_vfXaH9Qh/?igshid=17jj1vzcd2wdo" target="_blank"><strong>26gibddminvody</strong></a></p>

Погибшими оказались водитель и пассажир отечественной легковушки. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

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