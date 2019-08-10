В ДТП на федеральной трассе "Кавказ" в Минводах погибло два человека

В результате ДТП с участием двух легковушек на федеральной трассе "Кавказ" в Минеральных Водах погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 19:35 по московскому времени 10 августа. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником "Форд".

Погибшими оказались водитель и пассажир отечественной легковушки. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.