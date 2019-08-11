Мусульмане начинают отмечать Курбан-байрам 11 августа

Согласно словам председателя Совета муфтиев России, послание мира является одним из смыслов праздника в связи с призванием адептов религии беречь людские жизни и остерегаться войн.

Последователи ислама в 2019 году начинают отмечать главный мусульманский праздник Курбан-байрам 11 августа. В связи с этим председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин опубликовал на сайтах данных организаций обращение к верующим.

— В эти благословенные дни великого праздника мы молим Всевышнего Аллаха принять паломничество наших братьев и сестер, наши жертвоприношения, добрые деяния и наполнить наши сердца чувством взаимной любви, милосердия и сострадания, а также даровать мир и благополучие нашей Родине и всему человечеству, — говорится в сообщении.

По его словам, послание мира является одним из смыслов праздника в связи с призванием мусульман беречь людские жизни и остерегаться войн, на которых проливается кровь невинных. Гайнутдин также подчеркнул важность жертвенности в истинном служении Богу ради "совершения добра и принесения пользы обществу".

Напомним, что Курбан-байрам является тюркским названием праздника Ид аль-адха (по-арабски "Праздник жертвоприношения"), которым ознаменовано окончание хаджа — священного для мусульман паломничества в саудовский город Мекка. Один из главных мусульманских праздников отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря, начинающийся в 2019 году 11 августа. В этом году из России в хадж отправилось более 25 тысяч паломников.

За один день до начала праздника мусульмане отмечают день Арафат, во время которого совершается намаз у подножия одноимённой горы недалеко от Мекки. В эти сутки последователи ислама соблюдают пост.

Согласно священной книге мусульман — Корану, традиция в виде жертвоприношения животных берёт своё начало с сюжета о пророке Ибрахиме, который по велению Аллаха обязан был принести в жертву своего первенца — Исмаила. Когда пророк вознамерился исполнить волю Бога, тот остановил его и повелел принести в жертву животное.

Официально праздничным днём в России Курбан-байрам является в Крыму, Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане и Чечне.