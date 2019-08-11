В Германи отреагировали на угрозы США вывести войска из страны

Председатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч отреагировал на ультиматум американского посла Ричарда Гренелла. Об этом сообщает Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Политик возмутился угрозой Гренелла передислоцировать в Польшу часть войск США, в случае если расходы ФРГ на оборону не увеличатся до двух процентов от ВВП страны.

— Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и своё ядерное оружие, — отметил Барч.

Он подчеркнул, что в случае вывода войск Вашингтону следует увезти с собой и ядерный арсенал, так как при передаче Польше отношения с РФ резко ухудшатся, а в этом не заинтересованы ни страны ЕС, ни Германия.

По данным РИА "Новости", ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что, в отличие от Германии, Польша выполняет свои обязательства перед НАТО по расходам на оборону и заслужила поддержку. Гренелл заявил, что согласен с её позицией относительно передислокации войск США на территорию Польши.

Ранее Лайф сообщал, что посол США в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин не экономить на обороне.