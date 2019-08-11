Путин похвалил спектакль "Грифон": Мне понравилось

Глава государства также отметил доходчивость и понятность картины, которая разворачивается на сцене.

Президент России Владимир Путин высоко оценил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе.

— Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята, — заявил российский лидер.

Глава государства также поинтересовался самочувствием одного из актёров постановки, который поскользнулся на влажных подмостках.

— Как твоя спина? Упал? Растянул спину? — поинтересовался Путин. В ответ на это юный актёр заявил, что с ним всё в порядке.

Генеральный продюсер спектакля Саида Медведева подчеркнула, что довольна работой с такой командой, которую хотела бы сохранить в дальнейшем. При этом спектакль будет идти на открытой площадке музея "Херсонес Таврический" до 28 сентября, однако его дальнейшая судьба остаётся неизвестной. Российский лидер в ответ на это предложил главе Севастополя Михаилу Развожаеву "подумать" над этим вопросом.

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин посетил спектакль "Грифон" в музее "Херсонес Таврический", в котором подробно рассказывается история Севастополя.