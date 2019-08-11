Легенда "Манчестер Юнайтед" призвал давать пинки футболистам

По его словам, в своё время это помогло улучшить игровые качества Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Уэльса и легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, что помочь стать футболистам лучше могут пинки. Об этом сообщает Evening Standart.

Таким методом он призвал работать с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба, однако тут же подчеркнул, что подобные методы работы с игроками уходят в прошлое.

— Я не говорю пинать всех подряд, но так Криштиану Роналду стал лучше. Поул Скоулз дал бы ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом, — заявил Гиггз.

Добавим, что Криштиану Роналду и Райан Гиггз вместе защищали цвета "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год.