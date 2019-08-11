Представитель США на Украине рассказал, как закончить конфликт в Донбассе

Чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі? Точка зору керівника дипломатичного представництва США в Україні Вільяма Тейлора pic.twitter.com/1RT1TNgJew— Голоc Амepики (@chastime) August 9, 2019
Временный поверенный Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор рассказал, что единственным способом остановить вооружённый конфликт в Донбассе является продолжение Киевом переговоров. Его слова передаёт твиттер "Голоса Америки".
Дипломат заверяет, что Киев не должен выходить из "минского процесса", важность которого необходимо понимать украинским властям.
По его словам, конфликт в Донбассе стремятся как можно скорее завершить все стороны, включая и США, однако последнее слово всё же остаётся за Москвой. Притом что задачей Вашингтона является продолжение переговоров и усиление давления на Россию.
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