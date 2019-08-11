Россияне не пострадали в результате стрельбы в норвежской мечети

Российское посольство в Норвегии заявило, что при стрельбе в мечети в коммуне Бэрум близ Осло не пострадали граждане РФ.

— По информации, полученной от норвежских правоохранительных органов, российские граждане не были вовлечены и не пострадали в ходе инцидента, произошедшего в мечети в коммуне Бэрум 10 августа, — говорится на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Напомним, что ранее неизвестный открыл стрельбу в мечети недалеко от Осло. В результате происшествия убит один человек, преступника арестовала полиция.