В МИД КНДР назвали военные учения причиной срыва переговоров между Кореями

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве назвали "нонсенсом" призыв прекратить испытания, направленные на повышение обороноспособности государства.

Совместные военные учения Южной Кореи и США препятствуют проведению переговоров между Сеулом и Пхеньяном. Соответствующее заявление гендиректора департамента США МИД КНДР Квон Чон Гына опубликовало Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

В заявлении отметили, что своим поведением США и Южная Корея дают понять, что фактически считают Северную Корею вражеским государством. Вместе с тем страны призвали прекратить учения или предоставить основания для их проведения.

— Что касается наших испытаний для разработки обычных вооружений, то даже президент США сделал замечание, в котором фактически признал право суверенного государства на самооборону, отметив, что это были испытания ракет малой дальности, которые проводят многие государства, — отметили в сообщении.

Кроме того во внешнеполитическом ведомстве назвали "нонсенсом" призыв прекратить испытания, направленные на повышение обороноспособности государства.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором тот предложил встретиться после окончания военных учений США и Южной Кореи. В прошлом в МИД КНДР заявляли, что всё меньше хотят соблюдать договорённости с США и Сеулом.