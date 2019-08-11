Американский военный эксперт назвал победителя возможного морского боя РФ и США

По его словам, в реальном морском бою силы НАТО будут лишь "трамплином", не имеющим военной ценности.

При остающейся напряжённой мировой ситуации Россия выйдет победителем из возможного столкновения военных сил РФ и США, например в Чёрном море. Об этом сообщает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн в статье для National Interest.

Эксперт отметил, что Вашингтон продолжает усугублять напряжённые отношения с Москвой, проводя учения НАТО — Украина у российских границ. Так, в июле завершились учения Sea Breeze 2019 в Чёрном море, в которых приняли участие 19 стран НАТО.

Согласно мнению Голдстайна, в Азовском и Чёрном морях до сих пор остались тысячи мин времён Второй мировой войны.

— В Вашингтоне опасность подобных манёвров в полной мере не осознают. В принципе, нетрудно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля НАТО неразорвавшейся миной, — полагает эксперт.

Он считает, что при развитии подобного сценария силы НАТО, за исключением Турции, будут представлять собой "трамплин", то есть не нести реальной военной ценности.

Прогноз Голдстайна сводится к тому, что Россия уничтожит эти силы в первые же часы возможного конфликта, поэтому США могут радоваться Конвенции Монтрё, согласно которой американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы. В противном случае их тут же бы уничтожили российские военные.

Значимость американских ВМС, которые США считают своей гордостью и главной силой, сильно преувеличена, в связи с чем Штатам стоит пересмотреть свою стратегию, отбросив их культ, чтобы начать развивать новые виды вооружений.