Аксёнов привёл ещё одно доказательство провала изоляции Крыма

Участие иностранных гостей в байк-шоу в Севастополе можно считать ещё одним доказательством провала "сдерживания" России и "изоляции" Крыма. Об этом в "Фейсбуке" заявил глава республики.

При этом он назвал мероприятие знаковым событием "не только культурной, но и политической повестки".

— Участие в празднике иностранных гостей — ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма, — отметил Аксёнов.

Он также поблагодарил организаторов мероприятия и отметил пользу шоу в контексте продвижения позитивного имиджа Крыма, назвав его "удачным сочетанием" хорошей музыки, спорта и патриотических ценностей.

Напомним, 10 августа мотоклуб "Ночные волки" провёл юбилейное международное байк-шоу на Крымском полуострове. В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин, прибывший на трёхколёсном мотоцикле "Урал".