Канатоходец из Германии установил новый мировой рекорд в Перми

Любопытно, но по пути он разбрасывал блёстки на собравшихся внизу людей и даже станцевал "Макарену".

Немецкий канатоходец Фриди Куни установил новый мировой рекорд по проходу по натянутому канату в городских условиях. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что для нового достижения он прошёл от местного драматического театра до здания Заксобрания региона 955 метров. При этом максимальная высота над землёй в пути составила 40 метров.

На преодоление дистанции Куни потратил 45 минут. При этом по ходу пути он выполнял самые разные акробатические трюки и даже станцевал "Макарену" на середине дистанции. По его словам, самыми сложными стали последние десять метров пути, которые потребовали слишком много напряжения.