В конкурсе "Миссис Россия 2019" одержала победу Екатерина Нишанова из Геленджика

Первой вице-миссис России стала Анна Митрофанова из Самары, а в номинации Mrs Russia Globe Classic выиграла Лариса Китова из Нижнего Новгорода.

Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2019" стала Екатерина Нишанова из Геленджика, а в номинации "Миссис Россия Globe" одержала победу Ксения Кривко из Кемерова. Мероприятие состоялось накануне вечером в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Первой вице-миссис России жюри определило Анну Митрофанову из Самары, второй стала Влада Брем из Иркутска, а третьей — Светлана Жаворонкова (ЦФО).

В номинации "Гран-при Миссис Россия — 2019" выиграла Елена Пупова из Великого Новгорода, "королевой России" стала Кристина Кошевая из Туапсе, а в номинации Mrs Russia Globe Classic одержала победу Лариса Китова из Нижнего Новгорода, которая будет представлять Россию на конкурсе в Лос-Анджелесе.

Вице-президент мероприятия отметила, что в этом году состав участниц поражает воображение разнообразием профессий и хобби, претендентки имеют несколько высших образований, а также состоят в различных общественных организациях, включая благотворительные. Притом все конкурсантки поддерживают себя в отличной форме, заверяет она.

Напомним, что Лайф вёл прямую трансляцию конкурса, в котором за титул "Миссис Россия — 2019" боролись 35 претенденток, выходящих на сцену в авторских вечерних платьях и купальниках.