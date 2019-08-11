В Бразилии пять человек погибли в результате нападения на ночной клуб

Полиция не исключает того, что преступление стало следствием сведения счётов между наркоторговцами.

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате нападения на ночной клуб погибло пять человек, ещё четыре пострадали. Об этом сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что инцидент произошёл в заведении, расположенном в 60 километрах от райцентра. Именно в него в час ночи по местному времени ворвалась группа бандитов, которая потребовала выключить музыку. После этого преступники убили женщину и начали стрелять по другим собравшимся.

Полиции уже удалось установить, что стрелки использовали оружие разного калибра. При этом среди возможных причин преступления рассматривается и сходка наркоторговцев, однако существуют и иные версии.

Кроме того, известно, что населённый пункт, в котором случился инцидент, всегда считался тихим, ничего подобного в нём никогда не происходило.