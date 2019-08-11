Кардашьян трогательно поздравила Кайли Дженнер с днём рождения

Ким Кардашьян опубликовала в "Инстаграме" пост с поздравлением для своей сестры Кайли Дженнер, которой исполнилось 22 года 10 августа.

В трогательном обращении к сестре Кардашьян призналась, что считает её "мудрой душой, принимающей удивительные решения", и заявила, что ей приятно видеть, что Кайли остаётся добрым человеком и ведёт полноценную жизнь, "проживая каждый день как последний".

— Ты сильна и уверена в своих начинаниях, это в твоём сердце. Я восхищаюсь и уважаю это [в тебе]. Люблю тебя, — написала Ким.

Модель добавила, что хотела выложить некое музыкальное видео, в котором помимо Кайли задействована она и Кендалл Дженнер, но не сделала этого, чтобы не смущать сестру.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер планирует отметить 22-летие на яхте за 250 миллионов долларов.