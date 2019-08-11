Трамп усомнился в адекватности Джо Байдена

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Фото © Flickr / Matt Johnson

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение умственные способности кандидата на пост главы государства Джо Байдена. Своими мыслями он поделился в "Твиттере".

Джо Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду". Кто-то действительно считает, что в интеллектуальном плане он является подходящим кандидатом на президентскую должность? — спросил у подписчиков американский лидер.

Ранее сообщалось, что Байден заявил в шутку, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманию от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.

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