Трамп усомнился в адекватности Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение умственные способности кандидата на пост главы государства Джо Байдена. Своими мыслями он поделился в "Твиттере".

— Джо Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду". Кто-то действительно считает, что в интеллектуальном плане он является подходящим кандидатом на президентскую должность? — спросил у подписчиков американский лидер.

Ранее сообщалось, что Байден заявил в шутку, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманию от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.