В Ватикане задержали выходца из Ирака, угрожавшего совершить суицид — видео

Сотрудники итальянской полиции задержали выходца из Ирака, угрожавшего совершить суицид на площади Пия XII неподалёку от Ватикана. Об инциденте сообщает ANSA.

Как уточняется, полицейским удалось обездвижить мужчину за несколько минут, в процессе обезвреживания неизвестного туристы и паломники не испытали никаких неудобств.

На опубликованных в Сети кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина демонстративно размахивает зажигалкой, после чего его скручивают.