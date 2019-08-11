В Ватикане задержали выходца из Ирака, угрожавшего совершить суицид — видео

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Сотрудники итальянской полиции задержали выходца из Ирака, угрожавшего совершить суицид на площади Пия XII неподалёку от Ватикана. Об инциденте сообщает ANSA.

Как уточняется, полицейским удалось обездвижить мужчину за несколько минут, в процессе обезвреживания неизвестного туристы и паломники не испытали никаких неудобств.

На опубликованных в Сети кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина демонстративно размахивает зажигалкой, после чего его скручивают.

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