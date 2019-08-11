В Китае число жертв супертайфуна "Лекима" достигло 28 человек

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Число погибших из-за супертайфуна "Лекима" возросло до 28 человек, ещё 20 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

По состоянию на 6:30 воскресенья (1:30 мск. — Прим. Лайфа) 28 человек погибли, ещё 20 пропали без вести, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотни сотрудников экстренных служб ведут поисково-спасательные работы.

Напомним, что ранее из-за тайфуна в Китае эвакуировали более миллиона человек. Разгул стихии привёл к тому, что более 100 местных жителей в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян оказались отрезаны от цивилизации кольцом паводка.

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