Провокаторы вбрасывали фейки о "зверствах" полиции на митинге-концерте

Видео со "зверской" работой на согласованном митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве оказались фейками, выложенными за день до акции.

Так, телеграм-канал "Протесты в мире" днём 10 августа опубликовал два ролика, в которых фигурируют сотрудники полиции. В первом они помещают в автозак девушку, которую "выдернули за плакат". При этом правоохранителей в записи называют "зверями". Однако такое же видео можно найти на "Ютубе", оно датируется 9 августа.

Схожая ситуация и с другим роликом, на котором уже задержанный молодой человек просит полицейского показать ему документы. Любопытно, но здесь сотрудника правоохранительных органов назвали неадекватным. Впрочем, данный ролик также был выложен в Сеть за день до акции в Москве.

Отметим и тот факт, что в названии роликов указан случайный набор цифр, а выложены они пользователями, в аккаунтах которых нет никаких других видео.

Напомним, 10 августа в Москве состоялся согласованный митинг-концерт. По официальной информации МВД, его посетили 20 тысяч человек.