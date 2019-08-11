Месси из-за травмы может пропустить начало нового сезона

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси может пропустить стартовые матчи нового сезона чемпионата Испании из-за травмы. Об этом заявил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде, сообщает издание Goal.
— Он находится в процессе восстановления, и я не знаю, будет ли он готов к старту Ла Лиги. Это выглядит сложно, — рассказал наставник "Барсы".
Отметим, что у лидера каталонцев диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени.
Добавим, что первый матч в новом сезоне "Барселона" сыграет 16 августа против клуба "Атлетик" из Бильбао. Игра состоится на стадионе "Сан-Мамес".
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