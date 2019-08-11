В Министерстве инфраструктуры Украины спрогнозировали десятилетний ремонт дорог

На восстановление украинских дорог может понадобиться около десяти лет. Такое мнение выразил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "Радио НВ".

При этом глава ведомства отметил, что закончить ремонт дорог в этот срок удастся лишь в том случае, если власти Незалежной ежегодно будут ремонтировать 10–15 тысяч километров дорожного покрытия.

По предварительным данным, на весь ремонт потребуется один триллион гривен (2,6 триллиона рублей).