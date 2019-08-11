Выход фильма "Охота" отменили в связи с инцидентами со стрельбой в США

Организация, осуществляющая выпуск киноленты, считает, что сейчас "не время выпускать этот фильм".

Американская киностудия Universal Pictures отменила релиз триллера "Охота" в связи с инцидентами со стрельбой в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

— В то время как Universal Pictures уже приостановила маркетинговую кампанию "Охоты", после глубоких раздумий студия решила отменить наши планы по релизу этого фильма, — говорится в сообщении.

Исходя из информации, которой сопровождалась новость, сейчас "не время выпускать этот фильм", однако организация и дальше будет производить фильмы вместе со "смелыми и дальновидными" создателями.

Сюжет фильма завязан на 12 незнакомцах, просыпающихся в лесу и осознающих, что на них объявлена "охота" — игра, которую затеяли обеспеченные люди. В киноленте, которая должна была выйти 27 сентября, сыграли Эмма Робертс, Хилари Суэнк, Бетти Гилпин, Итан Сапли и другие актёры.

Напомним, что в начале августа в США произошло три инцидента со стрельбой. В результате трагедии в Дейтоне скончалось девять человек, в Эль-Пасо жертвами стрелка стали двадцать два человека, а в ходе происшествия в Чикаго ранения получили семь человек.