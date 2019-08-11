Количество подтопленных домов в Приамурье сократилось до пяти

На территории Амурской области 11 августа подтопленными остаются пять частных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

— В Мазановском районе в воде остаются два частных дома (минус восемь за сутки), в Благовещенском ситуация прежняя — в воде три дома. 431 придворовая территория остаётся в воде, что на 79 меньше, чем сутки назад, — отметили в заявлении.

Без транспортного сообщения на данный момент остаются три населённых пункта — посёлки Октябрьский, Новороссийка и Ивановский.

Из всех подтопленных населённых пунктов эвакуировали 2172 человека. По предварительным данным, пожарные и спасатели продолжают проводить мероприятия по устранению последствий наводнения.

Ранее сообщалось, что из-за паводков в озёрах Приамурья появились креветки.

Напомним, что из-за сильных паводков 25 июля в Амурской области был введён режим чрезвычайной ситуации.