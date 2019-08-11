Пострадавшие от паводка в Приамурье получат федеральную помощь

В Амурской области подготавливают списки пострадавших от паводка для получения ими материальной помощи. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

— На федеральные выплаты могут претендовать амурчане, которые постоянно проживали в населённых пунктах, которые попали в зону ЧС. Специалисты работают над составлением сводных данных. По поручению Татьяны Половайкиной, первые списки пострадавших граждан должны быть направлены в МЧС России уже во вторник, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из резервного фонда области муниципалитетам уже выделена субсидия в размере 5,51 миллиона рублей. Ещё на сумму 13 миллионов рублей оказана адресная социальная помощь по линии соцзащиты.

Напомним, что 8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о выделении пострадавшей от паводка Амурской области 600 миллионов рублей. Формирование списков обсудили во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством первого зампреда правительства региона Татьяны Половайкиной.

Как ранее писал Лайф, режим ЧС регионального значения был введён в Амурской области 25 июля из-за дождевого паводка. По данным министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексея Венглинского, в Приамурье остаются подтопленными пять жилых домов.