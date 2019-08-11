Губернатор Иркутской области назвал количество пострадавших от паводка в регионе

Большая часть из них уже получила выплаты в размере 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества.

От паводков в Иркутской области в общей сложности пострадало 45 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил глава региона Сергей Левченко.

— У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически четыре тысячи дел в судах дают ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тысяч человек, — заявил Левченко.

При этом он подчеркнул, что 23 тысячи человек на данный момент уже получили компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества и 100 тысяч за полную.

В судах остаётся ещё порядка 200 дел.

Напомним, что этим летом регион пережил две волны сильнейшего паводка. Больше всего пострадал город Тулун.