Израильские военные вступили в перестрелку с палестинцем на границе сектора Газа

Армия Израиля вступила в перестрелку с вооружённым палестинцем на границе сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в "Твиттере".

— Военнослужащие заметили вооружённого террориста, который приближался к забору безопасности в северной части сектора Газа. Террорист начал стрелять по военным, те открыли огонь по нему, — говорится в сообщении.

О состоянии палестинца пока не сообщается, с израильской стороны потерь нет.

Напомним, что накануне израильские военные застрелили четырёх вооружённых автоматами и гранатомётами палестинцев, приблизившихся к разделительному забору.

Ранее Лайф сообщал, что палестинец пробрался через ограждение у границы сектора Газа, после чего открыл огонь по израильским солдатам. Он был ликвидирован ответными выстрелами.