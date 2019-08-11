Адвокат: Атамбаева подозревают в коррупции по делу криминального авторитета

Речь идёт об Азизе Батукаеве, освобождённом из заключения в 2013 году по состоянию здоровья.

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в коррупции по уголовному делу криминального авторитета, незаконно освобождённого из заключения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката экс-главы Киргизии Сергея Слесарева.

— Атамбаеву предъявили уведомление в подозрении в организации коррупции по уголовному делу Азиза Батукаева, — заявил собеседник агентства.

Напомним, что в 2013 году криминальный авторитет Азиз Батукаев был незаконно освобождён из заключения по состоянию здоровья в связи с диагнозом "неизлечимое онкологическое заболевание". В 2018 году началось расследование дела Батукаева, который сразу же после освобождения покинул страну.

Седьмого августа в Кой-Таше спецназ начал операцию по задержанию Атамбаева в его собственном доме. Экс-президента Киргизии подозревают в коррупции, незаконной трансформации земель и других преступлениях. На помощь бывшему главе государства пришло несколько сотен сторонников, которым удалось дать отпор силовикам.

В ходе операции было взято в заложники несколько спецназовцев. Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его особняка. Позже он всё же был арестован.