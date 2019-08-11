Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались спустя 7 месяцев после свадьбы

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Фото © Instagram/liamhemsworth

Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актёр Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы. Об этом сообщает журнал People.

— Лиам и Майли договорились расстаться. Постоянно развиваясь, меняясь как партнёры и личности, они решили, что это лучшее, что они могут сделать, пока сосредоточены на самих себе и своих карьерах, — цитирует издание заявление представителя Сайрус.

Слухи о разрыве звёздной пары появились после того, как актриса опубликовала в "Инстаграме" фото без обручального кольца.

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My love ❤️

Публикация от Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

Напомним, в декабре 2018 года Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно сыграли свадьбу спустя шесть лет после помолвки. Торжественная церемония прошла в их собственном доме в штате Теннесси.

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