В Пятигорске стартовал юбилейный молодёжный форум "Машук"

Мероприятие впервые разделили на три тематические смены: "Профессионалы РФ", "Проактивное общество" и "Я — лидер".

Вечером 10 августа в Пятигорске стартовал 10-й Северо-Кавказский молодёжный форум "Машук". Он собрал более трёх тысяч участников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), регионов России и стран ближнего зарубежья.

На торжественной церемонии открытия присутствовали полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и депутаты Государственной думы.

Полпред президента со сцены зачитал приветствие Владимира Путина организаторам и участникам форума и выразил надежду на то, что мероприятие станет для молодых людей дорогой в будущее.

Отличие от форумов предыдущих лет состоит в том, что в 2019 году "Машук" впервые разделили на три тематические смены: "Профессионалы РФ", "Проактивное общество" и "Я — лидер".

По итогам каждой смены участники, как и в прошлые годы, представят свои проекты для грантовых конкурсов. Призовой фонд в этом году составил более 100 миллионов рублей.

Форум "Машук" будет проходить до 30 августа.