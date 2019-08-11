Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском возросло до 16

После повторных взрывов на складе на территории воинской части под Ачинском медицинская помощь была оказана 16 пострадавшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Красноярского края.

— По нашим данным, 16 пострадавших, пятеро госпитализированных, жертв не было, — сказал собеседник агентства.

Ранее власти региона сообщали, что при повторных взрывах пострадало 12 человек.

Ранее сообщалось, что возгорание в складских помещениях было полностью ликвидировано.

Напомним, днём 5 августа под Ачинском прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. Спустя два дня в районе был снят введённый режим ЧС и люди начали возвращаться в дома, а военные приступили к разминированию разлетевшихся снарядов.

Однако вскоре снаряды начали рваться вновь, была объявлена повторная эвакуация. Лайф опубликовал видео, как один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров, а также кадры с последствиями новых взрывов.