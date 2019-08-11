МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

В конце июля в Киеве выразили протест после посещения Крыма премьер-министром Медведевым.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Киеве отметили, что визит Путина на полуостров "грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Это не первый подобный протест со стороны дипломатов Незалежной. В конце июля МИД был недоволен поездкой в Крым премьер-министра Дмитрия Медведева.

Напомним, президент РФ посетил в Севастополе мотошоу, организованное байк-клубом "Ночные волки". Путин прибыл на праздник за рулём мотоцикла "Урал", при этом его сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. Также Путин побывал на спектакле "Грифон" в музее "Херсонес Таврический".