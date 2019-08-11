Беглый украинский депутат Онищенко заявил, что планирует вернуться в Киев

Фигурант "газового дела", который ранее покинул страну, намерен доказывать свою невиновность.

Украинский депутат Александр Онищенко, обвиняемый в хищении в крупном размере, рассказал, что готов вернуться в Киев и доказывать свою непричастность к делу. Об этом сообщает телеканал "Украина 112".

По его словам, уголовное дело на него сфабриковано, а свидетели, дающие показания против, запуганы.

— Когда дело дойдёт до суда и когда суд действительно будет разбираться, все поймут, что там не было никаких краж, ничего, это было обычное рейдерство, — заявил Онищенко.

Напомним, украинского депутата Александра Онищенко обвиняют в махинациях на газовом рынке на сумму свыше 1,613 млрд гривен. В Незалежной депутат находился в розыске.