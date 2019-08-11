Психолог рассказала мужчинам, как преодолеть кризис среднего возраста

По мнению специалиста, мужчинам необходимы занятия, которые повысят жизненный тонус.

Мужчинам нужна эмоциональная или физическая встряска, чтобы преодолеть кризис среднего возраста. Такой совет дала психолог Ольга Шапиро в беседе с агентством "Москва".

— Этого можно достичь "цивилизованными" способами. Это занятия, связанные с мощной активизацией энергии: ремонт или обмен квартиры, смена обстановки в доме, строительство дома, дачи, покупка машины, — отметила психолог.

Специалист рекомендует выбирать занятия, связанные с повышением жизненного тонуса. Что касается возрастного кризиса у женщин, то здесь психолог посоветовала научиться сосредотачиваться на собственных интересах и соблюдать баланс между "я должна" и "я хочу".

Ранее психологи назвали три способа эмоциональной очистки.