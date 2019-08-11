В Москве неизвестные с оружием связали бизнесмена и украли у него 7 млн рублей

В Москве неизвестные ворвались в офис фирмы, угрожая оружием, избили её генерального директора, связали его верёвкой, после чего похитили рюкзак с семью миллионами рублей. Преступление было совершено 9 августа на Ходынском бульваре, сообщает ТАСС.

— Двое неизвестных ворвались в офис его организации, расположенный на Ходынском бульваре. Они были в спецодежде и чёрных масках, — рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как уточняется, нападавшие пригрозили мужчине огнестрельным оружием неустановленного типа и избили. У пострадавшего были зафиксированы ушибы мягких тканей головы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве двое мотоциклистов ограбили предпринимателя на 3,6 миллиона рублей.