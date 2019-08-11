Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

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Фото © Максим Буданов / ТАСС

По словам президента, от компетентности строителей зависит реализация программ развития многих отраслей.

Президент России Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Строительный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей национальной экономики, а профессия строителя, созидателя пользуется особым уважением в обществе, — говорится в телеграмме.

Президент похвалил строителей за их работу и отметил, что от компетентности работников сферы зависит реализация программ по развитию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры.

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